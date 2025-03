PSG : «Arrêtez avec le fric», l’énorme coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG est venu à bout de Liverpool à Anfield au terme d'une séance de tirs au but irrespirable pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. La tâche était loin d'être facile après la défaite frustrante du match aller face à l'une des toutes meilleures équipes d'Europe mais les hommes de Luis Enrique ont validé l'exploit. Certains n'ont pas hésité à critiquer le PSG qui selon eux ne mérite pas autant d'engouement au vu du budget engagé. Un argument pas valable pour Pierre Ménès.

Auteur d'une domination presque sans partage en France depuis plus de dix ans, le PSG a les épaules pour jouer chaque année la lutte pour le titre en Ligue des champions. Jusqu'à présent, il manquait toujours quelque chose mais avec la performance réalisée face à Liverpool, beaucoup se disent que c'est possible. Et ce n'est pas qu'une question de budget par rapport aux adversaires.

Un argument irrecevable

Le PSG fait partie des équipes au budget le plus important et pour Pierre Ménès, il est inutile d'évoquer ce paramètre pour justifier la victoire du club face à Liverpool. « Il faut surtout arrêter de parler de fric, il n’y a que 30M€ d’écart entre le budget de Liverpool et le budget du PSG. Il faut arrêter avec ça, ça m’agace profondément » déclare-t-il sur sa chaîne YouTube.

Le PSG vers un exploit ?

A la recherche du sacre ultime depuis des années, le PSG a une occasion cette saison de s'illustrer après avoir éliminé l'une des équipes favorites. Ce serait un formidable exploit quand on se rappelle la façon dont cette campagne européenne a débuté.