Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant est annoncé !

En pleine réussite depuis son départ du PSG en prêt du côté d'Aston Villa, Marco Asensio s'apprête à croiser le fer avec le club francilien en quarts de finale de la Ligue des Champions. Et Pierre Ménès, qui évoque ce futur affrontement entre Asensio et le PSG, évoque déjà la probabilité d'un transfert définitif vers Aston Villa en fin de saison.

Alors qu'il n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique au PSG, Marco Asensio (29 ans) a fait partie de ces joueurs exilés lors du dernier mercato hivernal, au même titre que Milan Skriniar (Fenerbahçe) et Randal Kolo Muani (Juventus Turin). L'attaquant espagnol de 29 ans est actuellement prêté sans option d'achat du côté d'Aston Villa, et ironie du sort, Asensio s'apprête à retrouver le PSG plus rapidement que prévu.

Asensio va affronter le PSG !

En effet, le PSG affrontera l'équipe d'Unai Emery en quarts de finale de la Ligue des Champions, et Marco Asensio croisera donc le fer avec le club auquel il appartient. Interrogé à ce sujet sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès évoque le côté un peu particulier de cette situation pour l'ancien joueur du Real Madrid, et annonce déjà son départ probable du PSG en fin de saison pour Aston Villa.

« Ils vont essayer de le garder »

« C’est le règlement UEFA, il est interdit d’interdire aux joueurs prêtés de jouer contre leur club, donc Asensio jouera contre le PSG. Pas certain que ce soit une situation extrêmement agréable pour Asensio. Il a déjà mis 7 buts pour Aston Villa, donc j’imagine qu’ils vont essayer de le garder », lâche Pierre Ménès sur le futur départ de l'attaquant espagnol.