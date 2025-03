Verratti - PSG : L'accord inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2023, l'effectif du PSG avait totalement été chamboulé, puisque le club de la capitale avait décidé de se séparer de nombreuses stars de son effectif à l'image de Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. Et pour Thierry Henry, c'est bien le départ du milieu de terrain italien qui était le plus difficile à assumer. Mais Vitinha l'a déjà fait oublier. Le champion du monde 1998 et donc d'accord avec Daniel Riolo.

Pendant plusieurs mois, durant les dernières saisons de Marco Verratti au PSG, Daniel Riolo n'a cessé de critiquer le rendement du milieu de terrain italien, qui est finalement parti durant l'été 2023. Au sein du onze de départ l'ancien chouchou du Parc des Princes a d'ailleurs été remplacé par Vitinha, qui brille depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. Par conséquent, Daniel Riolo continue de justifier son point de vue, répétant régulièrement que le PSG a gagné au change. « Je trouve que Vitinha s’impose devant la défense. Ceux qui ont regretté Verratti, j’espère qu’ils ont vu Vitinha depuis le début de saison… Il fait tout mieux », confiait par exemple le journaliste de RMC la saison dernière après la victoire contre la Real Sociedad (2-0).

Riolo-Henry : L'accord sur Verratti

Et visiblement, Thierry Henry est d'accord avec Daniel Riolo. Sur CBS Sports, le champion du monde 1998 a ainsi encensé Vitinha, le considérant déjà comme le remplaçant parfait de Marco Verratti. « On parle de Messi, Neymar, Mbappé, mais pour moi, il a fait preuve de beaucoup de courage en laissant partir Marco Verratti, car il a vu quelque chose en Vitinha. Pour que Vitinha puisse faire ce qu’il fait, Luis Enrique a eu raison de laisser partir Verratti, car pour moi, Vitinha est à un autre niveau. Quand les gens parlent, il faut tenir ses promesses… Ils ont parlé et ils ont tenu leurs promesses », note-t-il après la victoire du PSG à Anfield.

Vitinha a déjà fait oublier Verratti

Totalement fan de Vitinha, Thierry Henry en a rajouté une couche : « Vitinha désolé, mais il joue un sport différent. Ce n’est pas le même football. Vous savez, quand un joueur est capable de contrôler le tempo et le rythme du jeu, ça doit aussi compter. Il est unique. Il occupe un poste de pivot vital pour nous. Il ne perd pas le ballon. Il est doué dans les passes, fort physiquement, mentalement, il marque. Il incarne le milieu de terrain parfait ».