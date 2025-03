PSG - Désiré Doué : La folie sur Instagram !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désiré Doué a marqué les esprits lors du huitième de finale de Ligue des champions, et ce même s’il n’a pas débuté les deux rencontres face à Liverpool. Un emballement qui se fait ressentir sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du Stade Rennais ayant vu son nombre d’abonnés exploser sur Instagram.

S’il n’a pas débuté le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool mardi soir, comme à l’aller, Désiré Doué a malgré tout marqué les esprits après ses entrées en jeu (à la 66’ à l'aller et à la 67’au retour). L’insouciance du joueur formé au Stade Rennais séduit en France comme à l’étranger, et l’effet se fait déjà ressentir sur les réseaux sociaux.

Désiré Doué 🇫🇷 a gagné plus de 250k followers en quelques jours ! 🤯



Les Anglais sont sous le charme. 🤩 pic.twitter.com/qlFMdFmC1u — DOUÉ FR 🇫🇷 (@DOUE_FR) March 13, 2025

Désiré Doué fait le plein d’abonnés sur Instagram

Le compte Instagram de Désiré Doué a en effet engendré plus de 200.000 abonnés depuis la qualification du PSG en Ligue des champions comme l’a notamment souligné Foot Mercato. Une cote de popularité qui devrait continuer d’accroître avec sa première convocation en équipe de France pour le quart de finale de Ligue des Nations contre la Croatie.

« Quand il a joué, il a beaucoup progressé »

Jeudi, Didier Deschamps justifiait la présence de Désiré Doué dans sa liste. « C’est tout ce qu’il peut faire de bien et très bien avec son club où il n’est pas toujours titulaire. Quand il a joué, il a beaucoup progressé. C’est un très jeune joueur. C’est très intéressant pour nous, ça aurait pu être plus tard. Je l’ai fait là. Il ne pourra pas participer à l’Euro Espoirs car la Coupe du Monde des clubs est prioritaire. C’est bien qu’il puisse être là avec nous, a confié le sélectionneur des Bleus. Il a beaucoup progressé par rapport à ce qu’il faisait à Rennes et au début au PSG. On ne va pas le comparer avec des joueurs qui ont fait dix ans de carrière. Je ne pense pas qu’il soit un joueur axial. À lui de confirmer tout ce qu’il fait de très bien jusqu’à maintenant ».