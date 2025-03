France 98 - Deschamps : La séparation confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1998, l’équipe de France remportait sa première Coupe du monde. Forcément, un lien unique unit désormais les joueurs concernés. Mais voilà qu’entre eux, aujourd’hui, les relations ne seraient plus si bonnes que cela. Cela serait notamment le cas avec Didier Deschamps, absent du groupe WhatsApp de France 98.

Aujourd’hui encore, les champions du monde 98 sont en contact. En effet, un groupe WhatsApp existent et à l’occasion de son passage sur Clique, Robert Pirès a donné les coulisses de celui-ci : « On a un groupe WhatsApp entre anciens de France 98 ? Oui bien sûr. C’est quoi la tonalité des échanges ? Ça discute et ça échange beaucoup. S’il y en a un qui dit une connerie, de suite il y en a un qui va balancer ».

« Même si tu as gagné, tu t’aperçois que l’affinité avec certains ne passe pas »

Il n’empêche que tout ne serait pas tout rose entre les champions du monde 98 avec l’équipe de France. En effet, Robert Pirès a fait savoir : « On a gardé cette amitié. Alors je vais être honnête, pas tous ont gardé une certaine amitié. Il y a des exclus du groupe. C’est dommage parce qu’on a vécu quelque chose de fort et formidable. C’est ce que mes parents disaient toujours, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même si tu as gagné, tu t’aperçois que l’affinité avec certains ne passe pas ».

« Deschamps ne veut pas entrer dans le groupe »

Et voilà qu’il existerait notamment une séparation avec Didier Deschamps, absent de ce groupe WhatsApp des champions du monde 98. « C’est qui les exclus ? Ce n’est pas exclu, mais disons en fait Didier Deschamps ne veut pas entrer dans le groupe. Droit de réserve. Aucun soucis. Je respecte. Je l’ai vu il y a 2 mois, ça se passe bien, on discute, on rigole, on se rappelle souvent les bons souvenirs », a ainsi révélé Robert Pirès.