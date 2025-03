L’équipe de France zappe totalement Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La course au Ballon d'Or est lancée. Les favoris sont désormais connus après la première partie de saison et les huitièmes de finale de Ligue des champions. Encore en lice, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont encore en course. Mais de son côté, Jules Koundé opte pour l'un de ses coéquipiers au FC Barcelone.

La liste des favoris au Ballon d’Or se vide peu à peu. En tête des pronostics, Mohamed Salah a perdu des points après l’élimination de Liverpool en Ligue des champions. Le successeur de Rodri pourrait donc se trouver parmi les équipes encore en lice dans cette compétition.

Mbappé vise le Ballon d'Or

Deux joueurs français ont encore leurs chances : Ousmane Dembélé (PSG) et Kylian Mbappé (Real Madrid). Mais Jules Koundé ne veut pas non plus enterrer ses partenaires du FC Barcelone, notamment Lamine Yamal et Raphinha. « Honnêtement c’est une position difficile entre les joueurs du Barça et ceux de l’équipe de France. C’est difficile de donner un favori parce qu’ils font tous une bonne saison. Ils sont tous différents et impressionnants à leur manière » a confié le joueur tricolore en conférence de presse.

Koundé le snobe

Malgré ce constat, le défenseur du FC Barcelone privilégie l’un de ses partenaires catalans. « Je joue à Barcelone dont ça serait une bonne chose, ça voudrait dire qu’on est allé loin dans les compétitions, si un joueur de Barcelone venait à le gagner » a confié Koundé.