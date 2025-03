Riolo - Rabiot : La vieille histoire qui met le feu aux réseaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a été violemment pris pour cible par les ultras du PSG dimanche dernier. Visiteur d'un soir avec l'OM, l'international français a été insulté avec sa mère Véronique. De quoi engendrer une indignation de la part de Daniel Riolo que certains utilisateurs X trouve exagérée au vu de la position de l'éditorialiste pour des faits ressemblants avec Neymar il y a quelques années.

Quelques heures après les évènements survenus dimanche dernier au Parc des princes, Adrien Rabiot publiait une Story Instagram concernant les banderoles insultantes de certains ultras du PSG à son égard et visant également sa mère Véronique. Sur le réseau social, le joueur de l'OM regrettait les insultes envers une mère et un père décédé.

«Soutien 100% pour Adrien Rabiot !»

Daniel Riolo a compati en affichant publiquement son soutien à l'international français malgré les antécédents qu'il a avec la mère du milieu de l'Olympique de Marseille. « Sa maman m’a fait un procès, j’ai pas toujours été indulgent avec lui. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Soutien 100% pour Adrien Rabiot ! ». Une prise de position qui a alerté certains supporters du PSG et d'autant plus en raison des propos tenus par l'éditorialiste de RMC à l'époque au sujet d'insultes envers Neymar et sa mère.

«Quand on insultait Neymar à l’époque Riolo cautionnait. La fameuse indignation à géométrie variable… tu dégoûtes !»

Invité du streamer Zack Nani pour l'émission Zack en Roue Libre il y a quelques années, Daniel Riolo tenait le discours suivant. « Ils sortent la banderole. Ok, elle est exagérée et insultante : Hijo de puta. Dans un stade de foot, on est sur un basique, c'est comme le jean dans une garde-robe ». De quoi permettre à un utilisateur X de s'en prendre à Daniel Riolo. « Quand on insultait Neymar à l’époque Riolo cautionnait. Par contre insulter le pauvre petit Rabiot… et si en plus tu peux en mettre une à Nasser au passage tu vas pas te gêner. La fameuse indignation à géométrie variable… tu dégoûtes ! ». Le message est passé.