C’est l’enfer avec Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà réussi à impressionner certains défenseurs. Évoluant du côté de l’Atalanta Bergame, le Suédois Isak Hien a affirmé que le capitaine de l’équipe de France était un réel danger pour les défenses adverses, au même titre que son compatriote Viktor Gyökeres.

A 26 ans, Kylian Mbappé a décidé de prendre son destin en main en rejoignant le Real Madrid. Après sept saisons au PSG, l’attaquant français souhaite désormais inscrire son nom parmi les légendes du club merengue. Malgré quelques difficultés dans le jeu, Mbappé réalise une première saison intéressante à la pointe du club madrilène, avec qui il a déjà inscrit 31 buts. Surtout, l’enfant de Bondy impressionne toujours autant les défenses adverses.

Isak Hien impressionné par Mbappé

Auprès du quotidien espagnol AS, le défenseur de l’Atalanta Bergame Isak Hien s’est exprimé sur les qualités de Mbappé, que le Suédois a rencontré en Ligue des Champions cette saison. « L'attaquant le plus difficile à arrêter ? C'est une question difficile, mais je dirais Gyokeres, même si je peux aussi dire Mbappé, mais Gyökeres est le deuxième, si je n'ai oublié personne d'autre. En ce qui concerne Mbappé, j'espère que Gyökeres ne viendra pas en Italie pour que je n'aie pas à l'affronter. C'est un joueur très fort physiquement, et quand il porte le ballon à toute vitesse, il est très difficile à arrêter. Il a donc une mentalité que tous les joueurs d'élite n'ont pas. »

« Kylian est méchant »

Dernièrement, c’est également Jonathan Clauss (OGC Nice) qui avait fait les éloges de Kylian Mbappé auprès de Kampo : « Kylian, quand il a envie de vous faire mal, vous oubliez les ischios, vous oubliez tout. On va au bain froid derrière pendant 30 minutes. C’est lunaire. (…) Je préfère avoir Neymar ou Mbappé face à moi ? Je prends plutôt Neymar. Au pire, il vous humilie une fois ou deux, mais Kylian est méchant. Kylian, il est méchant. »