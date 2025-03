«Mbappé est méchant», un joueur de l’équipe de France balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une année 2024 très compliquée, Kylian Mbappé retrouve des couleurs depuis janvier en enchaînant les buts avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France continue d’impressionner ses adversaires, mais aussi ses coéquipiers. Jonathan Clauss a notamment affirmé que le numéro 9 madrilène pouvait se montrer «méchant» dans sa manière de dominer sur le terrain.

Évoluant du côté de l’OGC Nice, Jonathan Clauss a côtoyé ou affronter des joueurs de grande classe au cours de sa carrière. A l’occasion d’un entretien accordé à Kampo, le latéral droit de 32 ans est revenu sur différents joueurs l’ayant marqué, comme Neymar ou encore Kylian Mbappé.

« Un Mbappé à partir du milieu de terrain il est dangereux »

« Le joueur le plus fort contre qui j’ai joué ? Pour moi c’est Neymar, avance l’international Français aux 14 sélections. Et de loin. En fait, déjà oui on a souffert, mais il est capable de tout, tout le temps. Et peu importe la zone de jeu. Un Mbappé à partir du milieu de terrain il est dangereux. Neymar à partir de ses 16 mètres il est dangereux. Il sait tout faire, il peut la donner à tout le monde, n’importe quand. Et il peut faire des différences tout seul s’il veut le faire tout seul. Pour moi, Neymar et Mbappé, rien à voir. »

« Kylian est méchant »

Pour Clauss, Kylian Mbappé est parfois méchant dans sa manière de décider des rencontres : « Kylian, quand il a envie de vous faire mal, vous oubliez les ischios, vous oubliez tout. On va au bain froid derrière pendant 30 minutes. C’est lunaire. (…) Je préfère avoir Neymar ou Mbappé face à moi ? Je prends plutôt Neymar. Au pire, il vous humilie une fois ou deux, mais Kylian est méchant. Kylian, il méchant. Quand il décide, il n’y a de la place pour personne. C’est le plus fort avec qui j’ai joué ? Oui, de très loin. »