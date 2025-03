OM - Longoria : La sanction que personne n’a vu venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Suspendu pour 15 matchs pour avoir crié à la corruption arbitrale après la défaite de l’OM à Auxerre (3-0), Pablo Longoria n’est pas le seul à avoir été sanctionné dans le cadre de cette affaire. C’est également le cas d’un arbitre de district, suspendu pour avoir critiqué l’arbitrage de Jérémy Stinat.

Un mois plus tard, le craquage de Pablo Longoria le 22 février dernier après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0) fait encore parler. Après avoir crié à la « corruption », le président marseillais a écopé d’une suspension de 15 matchs, une polémique pour laquelle un arbitre de district a également été sanctionné. Comme indiqué par Centre Presse Aveyron, Cyril Bernard, qui officie en Aveyron, a été suspendu pour avoir critiqué l’arbitrage de Jérémy Stinat.

« La France entière a vu que le match de M. Stinat était indigne d’un arbitre professionnel »

« La France entière a vu que le match de M. Stinat était indigne d’un arbitre professionnel », avait écrit Cyril Bernard sur les réseaux sociaux, avant d’ajouter quelques jours plus tard : « Des comportements plus que limites existent déjà dans les instances au niveau amateur… Il serait grand temps que toute cette hypocrisie cesse ! Ce que nous devons craindre dans le monde amateur, c’est que les arbitres soient dégoûtés de toute cette hypocrisie entre les instances et arrêtent l’arbitrage. »

Quatre mois de suspension et 180€ d’amende

Son district a alors décidé de le suspendre pour quatre mois, avec une amende de 180€. La commission a estimé son comportement « contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la FFF, de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football Professionnel, d'un de leurs dirigeants, d'un assujetti ou d'un tiers, ou, plus généralement, du football français », en s'appuyant sur l'article 2.1 du règlement disciplinaire de la FFF. Cyril Bernard a avoué, dans une lettre adressée au district que « l’affaire a pris des proportions auxquelles je ne m’attendais pas » et qu’il a « certainement dit des choses qui peuvent déranger ». Il a décidé de ne pas faire appel et d’arrêter d’officier en tant qu’arbitre.