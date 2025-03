L'OM dépense une grosse fortune !

Amadou Diawara

Pour cette saison 2024-2025, l'OM a mis la main à la poche pour remplir ses objectifs. En effet, le club phocéen dépenserait une fortune pour payer ses joueurs. En effet, l'OM de Pablo Longoria aurait la deuxième plus grosse masse salariale de Ligue 1, derrière le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Et pourtant, plusieurs « mastodontes » ont quitté l'effectif de Roberto De Zerbi l'été dernier.

L'été dernier, l'OM de Pablo Longoria n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif. En effet, le club phocéen a recruté douze joueurs au total, notamment Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg.

L'OM a la deuxième masse salariale de Ligue 1

Pour attirer tous ces joueurs à l'OM, Pablo Longoria a mis la main à la poche. Si beaucoup de joueurs ont été recrutés sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, l'écurie olympienne a offert des salaires élevés à ses recrues pour les convaincre de signer.

Le PSG en tête du classement

Selon les informations de L'Equipe, l'OM aurait la deuxième masse salariale de Ligue 1 cette saison, derrière le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ; et ce, malgré les départs de la plupart de ses « mastodontes ». On peut citer notamment Pierre-Emerick Aubameyang (650 000€ mensuels brut), Jordan Veretout et Joaquin Correa (450 000€).