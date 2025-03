Rabiot : Sa mère se fait recadrer en direct après le scandale !

Axel Cornic

Le dernier Classico a été très chaud pour Adrien Rabiot, cible d’insultes de la part des supporters du Paris Saint-Germain, son ancien club. L’entourage du milieu de l’Olympique de Marseille a notamment été la cible de banderoles injurieuses, comme sa mère Véronique Rabiot.

Tout le monde s’attendait à un retour compliqué, mais la polémique prend des proportions inattendues. Adrien Rabiot a en effet décidé de porter plainte après avoir été la cible des insultes de ses anciens supporters, lors du choc entre le PSG et l’OM. Et il n’est pas le seul, puisque le club marseillais comme la mère du joueur ont également décidé de faire recours à la justice.

« Les banderoles, on en a fait des caisses »

La trêve internationale est passée par là et cette polémique est peu à peu passée au second plan. Pourtant, Jérôme Rothen ne semble pas vraiment avoir tourné la page. « Vous savez ce que j’en pense des banderoles, on en a fait des caisses. Elles ne sont pas acceptables pour certaines, on est d’accord, mais ça a toujours existé » a déclaré l’ancien joueur du PSG, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

« Quand j’entends les propos de sa maman... »

Mais il a surtout répondu à Véronique Rabiot, qui a multiplié les prises des paroles après le Classico. « Quand j’entends les propos de sa maman qui nous dit que le foot c’est que des insultes » a annoncé Rothen. « Mme Rabiot, vous n’êtes pas sans savoir, vous êtes une grande passionnée de football, les insultes malheureusement font partie du folklore du foot donc ce n’est pas lié qu’à la nouvelle génération et aux dernières années. Elles ont toujours été très dures et il faut les prendre avec beaucoup de recul quand tu es un joueur. Ce n’est pas facile, mais tu dois les prendre, ça fait partie du footballeur professionnel ».