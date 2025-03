Romain Ntamack a totalement craqué !

Axel Cornic

A seulement 25 ans, Romain Ntamack est déjà devenu un pilier du rugby tricolore, que ce soit avec le XV de France ou avec son club du Stade Toulousain. Mais les moments de doute ont été nombreux dans sa toute jeune carrière, notamment lors de la finale du Top 14 2023, face au Stade Rochelais.

Après une grave blessure au genou et une déchirure au mollet, Romain Ntamack a enfin fait son retour avec le XV de France à l’occasion du 6 Nations 2025. Des retrouvailles de courte durée, puisque son carton rouge contre le Pays de Galles l’a empêché de participer aux rencontres face à l’Angleterre et à l’Italie, même si son retour contre l’Irlande et l’Ecosse a été crucial pour la victoire finale.

« Pour être honnête, j’avais baissé les bras complètement »

Il faut dire que même s’il n’a que 25 ans, Ntamack a un mental d’acier, une caractéristique essentielle pour un ouvreur. Pourtant, pour L’Equipe il s’est confié sur l’un des gros moments de doute de sa carrière. « Lors de la finale de Top 14 en 2023, après mon coup de pied direct en touche, pour le coup, j’ai cru que c’était plié, mort. Pour être honnête, j’avais baissé les bras complètement » a expliqué le joueur du Stade Toulousain, qui avait raté une pénalité très importante à la 74e minute de cette finale contre le Stade Rochelais.

Une fin de match inoubliable !

« C’est Thomas Ramos, François Cros et Pita Ahki qui m’ont remis dans le match en venant me trouver pour me dire que rien n’était perdu, qu’il restait trois ou quatre minutes à jouer » a poursuivi Romain Ntamack. « Et le scénario a fait que j’ai eu l’opportunité de marquer l’essai de la victoire. Sans cette cohésion, on n’aurait pas gagné ce match ». En effet, ça a marché plutôt bien puisqu’à la 78e minute le numéro 10 toulousain a signé une action incroyable venue de nulle part, offrant sur le fil le Bouclier de Brennus à son équipe (29-26).