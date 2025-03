Mbappé : Victoire totale pour le PSG ?

Axel Cornic

Un an après Lionel Messi et Neymar, le Paris Saint-Germain a perdu l’autre grande star de son équipe avec Kylian Mbappé, parti vers le Real Madrid. Pourtant, les Parisiens n’ont jamais semblé aussi impressionnants, avec notamment l’élimination de Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions qui semble avoir impressionné tout le monde.

On s’attendait à un très gros coup l’été dernier, pour tourner la page Kylian Mbappé. Mais le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule. Finis les recrutements stellaires qui ont fait la réputation de QSI, place désormais à la construction d’un effectif fort formé de jeunes talents à développer et surtout, d’un Luis Enrique quasiment maître de tout.

« Comme le PSG l'a fait, lorsqu'il a arrêté d'acheter des stars »

Un gros scepticisme régnait autour du PSG, mais force est de constater que la direction prise semble être la bonne ! Et les louanges commencent à se faire de plus en plus nombreuses, puisque le club parisien n’impressionne plus seulement en Ligue 1, mais également à l’étranger. C’est notamment le cas de Ruud Gullit, qui assure que l’AC Milan devrait s’en inspirer. « La solution aux problèmes ? Comme le PSG l'a fait, lorsqu'il a arrêté d'acheter des stars » a expliqué la légende néerlandaise, dans La Gazzetta dello Sport.

Gullit totalement fan du nouveau PSG

« Le PSG a embauché un entraîneur, Luis Enrique, avec une brillante philosophie de jeu et a amélioré le secteur des jeunes » a expliqué l’ancien de l’AC Milan, qui s’est également inspiré de la révolution opérée à Liverpool l’été dernier. « Un autre exemple est Liverpool qui a remplacé Klopp par un manager partageant la même philosophie et Slot remporte la Premier League. Milan a besoin de retrouver ses racines, son ADN. Le succès ne s'achète pas, mais doit être recherché avec du travail et les bons choix ».