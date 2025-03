Vente OM : La confirmation d’un «grand ministère français» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant des années que Thibaud Vézirian répète que l’OM a été vendu. Malgré aucune officialisation, le journaliste persiste et signe à ce propos. Il faut dire que ses sources iraient dans son sens à propos de la vente de l’OM. Ça aurait encore été le cas récemment dans la sphère politique.

Officiellement, l’OM est toujours aujourd’hui la propriété de Frank McCourt. Pourtant, depuis plusieurs années maintenant, il est question de la vente du club phocéen. De nombreux démentis ont été apportés, mais Thibaud Vézirian fait partie de ceux qui l’assurent : l’OM a bel et bien été vendu à l’Arabie Saoudite.

« Le conseiller ministériel d’un grand ministère français confirme »

Invité des Padelistes sur Youtube, Thibaud Vézirian en a remis une couche sur la vente de l’OM, à propos de laquelle il aurait reçu une confirmation : « Encore en décembre, le conseiller ministériel d’un grand ministère français qui confirme complètement, exactement, la chronologique des faits. C’est-à-dire qu’il y a eu une négociation aboutie début 2021 ».

Un deal retardé !

« Il y a eu des accords de passés. Entre qui et qui ? Entre l’Arabie Saoudite et Marseille. Derrière ça, au même moment, il y a eu les incidents de la Commanderie qui ont foutu un bazar total et ont fait que McCourt a décidé de repousser ce deal acté. Lui, jamais il n’allait sortir de ce club en étant à ce point vilipendé », a-t-il poursuivi.