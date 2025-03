Problème à l’OM, le transfert de Greenwood annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Critiqué pour son manque de régularité ces dernières semaines avec l'OM, Mason Greenwood est-il menacé pour son avenir ? Pierre Ménès met l'accent sur l'instabilité chronique dans l'effectif marseillais chaque été pour afficher quelques doutes à ce sujet.

Recruté par l'OM pour 30M€ + un pourcentage à la revente l'été dernier, Mason Greenwood (23 ans) est-il déjà sur la sellette ? L'attaquant anglais est pointé du doigt par Roberto De Zerbi pour son manque d'implication et de régularité depuis maintenant plusieurs semaines avec l'OM, et un transfert pourrait donc être envisagé si la situation ne s'améliore pas pour Greenwood.

« C’est un problème »

Pierre Ménès, qui s'appuie sur des exemples très récents, met l'accent sur l'instabilité de l'OM à chaque période de mercato et annonce déjà du mouvement pour cet été : « Il y a une instabilité chronique qui est attenante à la personnalité de Pablo Longoria. Depuis qu’il est à la tête de l’OM, on voit que tous les ans tu as 10 départs et 10 arrivées. Maintenant, on n'attend même plus : Wahi a été acheté 30 M€ à Lens l’été, et il est parti à Francfort en hiver. Il n’y a plus aucune patience, plus aucune stabilité, et je pense que c’est un problème », indiqué Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

Greenwood concerné ?

« On verra qui va rester, si Greenwood et Rabiot vont rester. Quel recrutement derrière ? Mais cette instabilité chronique de l’OM est problématique au bout d’un moment », poursuit Pierre Ménès, qui affiche donc un sérieux doute pour l'avenir de Mason Greenwood à l'OM.