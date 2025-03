Mercato - OM : C'est déjà terminé pour Greenwood ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a déboursé environ 30M€ pour s'attacher les services de Mason Greenwood. Auteur de débuts tonitruants à Marseille, l'ailier droit de 23 ans est à la peine depuis quelques semaines, ne figurant plus dans le XI de départ de Roberto De Zerbi. Alors que son implication est remise en cause à l'OM, Mason Greenwood va-t-il quitter le Vélodrome dès cet été ? A vos votes !

Devenu indésirable à Manchester United, Mason Greenwood a alarmé la direction de l'OM. A tel point que le club phocéen a lâché environ 30M€ pour finaliser le transfert du jeune talent de 23 ans lors du dernier mercato estival.

OM : Greenwood a perdu sa place de titulaire

Lors de ses premiers mois à l'OM, Mason Greenwood enchainait les performances XXL, ayant inscrit 15 buts et délivrés 3 passes décisives en 26 journées de Ligue 1. D'ailleurs, le numéro 10 de Roberto De Zerbi a été nommé joueur du mois de décembre. Toutefois, l'actuel deuxième meilleur buteur du championnat de France - derrière Ousmane Dembélé (21 réalisations en 24 matchs joués) - a perdu de sa superbe ces dernières semaines.

«Demain, il jouera»

Mason Greenwood a du mal à obtenir les bonnes grâce de Roberto De Zerbi depuis quelques matchs. Ne faisant pas les efforts défensifs, l'ailier droit de l'OM est pointé du doigt pour son manque d'implication. D'ailleurs, le coach marseillais n'a pas titularisé Mason Greenwood lors des deux dernières rendez-vous de son équipe. Mais, comme annoncé par Roberto De Zerbi ce vendredi après-midi, il va continuer à le faire jouer. « C'est quelqu'un que j'adore vraiment, comme j'adore son père. Il a traversé un moment un peu difficile avec la naissance de sa fille. Il n'est pas habitué à jouer des saisons intenses en étant acteur principal. Il n'a pas poussé à 100 % et sa condition physique a baissé. Il s'est très bien entraîné cette semaine. Quand il pousse et qu'il se sent bien, dans mon équipe, c'est lui qui joue avec 10 autres joueurs. S'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il est un mauvais garçon, mais il doit rester sur le banc. Demain (samedi à Reims), il jouera », a déclaré le technicien de l'OM.

A votre avis, Mason Greenwood risque-t-il de quitter l'OM cet été ? Ou inversera-t-il la tendance lors des prochains mois ? C'est le moment de voter !