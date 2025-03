Coup de théâtre pour le boss de l'OM !

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM a eu de nombreux problèmes avec l’arbitrage et ses dirigeants en ont fait les frais. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont actuellement suspendus, mais une bonne nouvelle vient de tomber pour le second. En effet, le club phocéen a fait appel de la suspension de son directeur sportif qui ne sera donc plus suspendu lors des deux prochaines journées de Ligue 1.

Cette saison, l’OM accumule les suspensions. Cela ne concerne toutefois pas des joueurs, mais plutôt des dirigeants. En effet, actuellement, Medhi Benatia et Pablo Longoria sont suspendus. Le Marocain avait pris trois mois ferme plus trois mois avec sursis à la suite de son attitude envers l’arbitre Jérémy Stinat lors du match de Coupe de France contre Lille. Quant à l’Espagnol, il a écopé de quinze matches de suspension pour avoir fortement critiqué l’arbitrage de ce même Jérémy Stinat à la fin de la rencontre contre l’AJ Auxerre.

Medhi Benatia n’est plus suspendu !

Dans tout ce marasme, il y a toutefois une bonne nouvelle pour l’OM. D’après les informations de RMC Sport, le club phocéen aurait décidé de faire appel de la suspension de Medhi Benatia auprès du CNOSF. Cette démarche étant suspensive, le directeur sportif marseillais n’est donc plus suspendu jusqu’à ce que l’appel soit étudié le 9 avril prochain. Le Marocain pourra donc être totalement libre lors des matches contre Reims samedi à 17H et contre Toulouse le dimanche 6 avril.

L’OM doit garder son avance

Reste à voir si le retour de Medhi Benatia aura un effet positif sur le groupe de Roberto De Zerbi. Les partenaires de Leonardo Balerdi ont grand besoin de s’imposer face à Reims afin de ne pas risquer de voir revenir l’OGC Nice ou bien l’AS Monaco à leur hauteur. Pour le moment, les Marseillais sont deuxièmes de Ligue 1 et le titre de champion semble promis au PSG qui pourrait même être sacré dès ce week-end.