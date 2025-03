OM - McCourt : Danger à cause de l’argent ?

La rédaction

Pour Pierre Ménès, l’OM est en danger financier si la qualification en Ligue des champions n’est pas obtenue. La masse salariale élevée, avec des recrues aux salaires importants (Højbjerg, Rabiot, Bennacer, Greenwood), oblige le club à assurer sa présence en C1. Avec une dynamique compliquée, le sprint final s’annonce crucial pour les Marseillais.

Frank McCourt a beaucoup investi à l'OM lors des derniers mercatos. Avec l'arrivée de grands noms, les salaires ont forcément suivi et, si de nombreux gros salaires sont déjà partis l'été dernier, les quatre plus grosses dépenses de l'OM concernent des recrues (500 000 € pour Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot, 450 000 € pour Ismaël Bennacer et Mason Greenwood).

La LDC, «indispensable à l’OM»

Pour Pierre Ménès, cette masse salariale est à double tranchant. Si l'OM a réussi à attirer de très bons joueurs, la qualification en Ligue des champions est primordiale.

«Au niveau financier, l’OM a fait de gros efforts cette saison pour se qualifier en Coupe d’Europe, et il y a des salaires qui sont trop hauts pour un club non-européen. C’est pour ça que la présence en Ligue des champions la saison prochaine est indispensable à l’OM», explique le journaliste sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot.

La course au podium

L'OM est toujours deuxième du championnat derrière le PSG, mais la dynamique est compliquée. Avec trois défaites lors des quatre derniers matchs, l'OM ne compte plus que deux points d'avance sur Monaco et l'OGC Nice, et quatre longueurs sur Lyon. Le sprint final pour la qualification en Ligue des champions s'annonce palpitant.