«Ça énerve» : De Zerbi rend fou à l'OM !

Roberto De Zerbi applique à l'OM le style de jeu qu'il développait dans ses anciennes équipes, notamment Foggia. Guillaume Gigliotti, ancien joueur du coach en serie C, dévoile dans La Provence que sa méthode, notamment l’utilisation du «3e homme» et des déplacements précis, perturbe énormément les adversaires.

Bien avant de rejoindre l'OM, Roberto De Zerbi s'est fait remarquer pour son style de jeu, axé sur une forte possession de balle, malgré des équipes qui ne dominent pas forcément leurs championnats. Le coach italien de l'OM s'est d'abord révélé à Foggia, un club de Serie C, où il a remporté ses premiers titres. Après de courts passages à Palerme et Benevento, De Zerbi a ensuite marqué les esprits du côté de Sassuolo, où il est resté trois saisons.

«Ça énerve l’équipe d’en face»

Sous les ordres de Roberto De Zerbi à Foggia, Guillaume Gigliotti, défenseur français né à Istres, s'est confié sur les méthodes de jeu du coach de l'OM dans un entretien pour La Provence :

«La semelle (quand Balerdi attend que l'attaquant vienne presser), ça énerve l’équipe d’en face. Quand il lance son pressing, des espaces vont se créer et en deux ou trois passes, tu peux te retrouver de l’autre côté du terrain.»

La méthode De Zerbi

«L’un de ses concepts les plus importants est celui du 3e homme : par exemple, Balerdi a la balle et veut la donner à Luis Henrique qui est seul, mais l’angle est bouché par le pressing de l’adversaire, alors il passe par un milieu défensif, le troisième homme, qui va servir Henrique. Pour réussir ces actions-là, il codifiait tout, nous expliquait à l’entraînement, entre autres, que dans telle situation, il fallait contrôler du droit et transmettre du gauche, ou l’inverse.» continue le défenseur français de 35 ans pour le quotidien du sud.