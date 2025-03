Officiel - ASSE : Un entraîneur fait ses adieux !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Razik Nedder quitte l'ASSE sur une défaite. Battu par Toulouse (2-1) lors du dernier match du Challenge des Espoirs, le formateur français de 38 ans va rejoindre la sélection U20 de l’Algérie. Avant d'ouvrir cette nouvelle page de sa carrière, il a fait ses adieux à l'équipe stéphanoise; non sans émotion.

Engagé auprès des plus jeunes depuis 2016, Razik Nedder a mis fin à son parcours à l’ASSE ce lundi sur une défaite face à Toulouse. Désormais, le technicien français sera en charge des U20 Algériens. Mais avant de clore ce chapitre, Nedder a lâché un message de remerciements.

Nedder quitte l'ASSE le coeur lourd

« Pour mon dernier match, j’ai droit à un super match de football. Je profite de ce dernier retour de match pour remercier les sites suiveurs de la formation pour leur soutien et leur bienveillance envers le centre de formation. Ce fut un plaisir de collaborer ensemble ces 14 saisons. La formation est l’ADN de notre club et vous en faites partie » a-t-il lâché.

Le dernier conseil avant le départ

Il en a aussi profité pour lâcher un plaidoyer sur la formation. « J’espère pour les équipes réserve, notamment la nôtre, que ce championnat des réserves va se développer et finir par remplacer le championnat traditionnel, qui, il me semble, n’est plus trop adapté à la formation du joueur de haut niveau. » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Peuple-Vert.