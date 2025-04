F1 : Verstappen l’humilie, il savoure sa vengeance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison dernière, Red Bull avait décidé de se séparer de Sergio Pérez dont les résultats n'étaient plus suffisants. Largement dominé par Max Verstappen, le Mexicain avait été vivement critiqué. Mais alors que Liam Lawson a connu des débuts catastrophiques à sa place, Checo se fait un malin plaisir à rappeler que le problème ne venait pas de lui, mais de la monoplace.

Humilié par Max Verstappen depuis deux saison, Sergio Pérez était vivement critiqué pour ses performances avec Red Bull. Cependant, le Mexicain a plusieurs fois assuré que le problème venait de la monoplace et pas de son pilotage. Les dirigeants de son équipe ont mis du temps à le croire. Il faut dire que dans l'autre Red Bull, Max Verstappen enchaînait les victoires. Checo a donc été remplacé par Liam Lawson, qui aurait fait encore pire au point d'être remercié après seulement deux courses puisque Yuki Tsunoda sera dans le baquet de le RB21 à Suzuka ce week-end. Sergio Pérez peut donc jubiler, après avoir été moqué pour ses performances, il savoure sa vengeance et le fait que tout le monde prenne conscience que la seconde Red Bull est très compliquée à piloter.

Pérez savoure sa vengeance après son départ de Red Bull

« Je veux vraiment que l’équipe réussisse, car j’y ai beaucoup d’amis. J’y ai passé quatre ans et je veux les voir faire de belles choses. C’est simplement un sujet difficile à aborder. Je suis resté en contact avec certains membres de l’équipe – mais quand on n’est plus à l’intérieur, il est difficile de savoir ce qu’il se passe. Pour moi, c’était très simple : la voiture est tout simplement difficile à exploiter à 100 %, à en tirer toute la confiance – et les choses avec lesquelles j’ai eu du mal, même Adrian [Newey, ancien directeur technique de l’équipe] en a parlé. Je veux leur souhaiter le meilleur. Woody, qui est un très bon ami à moi, est l’ingénieur de Yuki maintenant, donc j’espère vraiment qu’ils réussiront. Yuki a le talent, il a la vitesse, et au-delà de ça, il faut la mentalité pour gérer tout cela. Je pense qu’il a la bonne mentalité et la bonne attitude pour y arriver. J’espère qu’ils vont réussir », lâche-t-il sur le site de la Formule 1, avant de poursuivre.

«Et maintenant, soudainement, les gens réalisent à quel point cette voiture est difficile à piloter»

« C’est une bonne position d’être convoité comme pilote. Les gens ont la mémoire courte en F1. En quelques courses, on oublie ce que vous avez accompli. Les gens comprennent que ma position n’était pas la plus simple en F1 – et j’ai très bien réussi dans l’ensemble. Surtout l’an dernier, je n’ai pas pu montrer de quoi j’étais capable en tant que pilote. Et maintenant, soudainement, les gens réalisent à quel point cette voiture (la Red Bull, ndlr) est difficile à piloter. Quand j’ai rejoint Red Bull, il y avait déjà eu d’excellents pilotes qui avaient eu du mal – Alex [Albon], Pierre [Gasly], ce sont des pilotes fantastiques et ils ont galéré. Je suis resté si longtemps chez Red Bull que tout le monde a fini par oublier à quel point la voiture est difficile à conduire, donc c’était compliqué. Je pense que si un projet a du sens pour moi – et avec le changement de réglementation prévu pour 2026 – je pense qu’une année sabbatique n’aura aucun impact si je décide de revenir », ajoute Sergio Pérez.