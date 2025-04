Signature d'une star : C'est terminé au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant des années, le PSG a misé sur le recrutement de stars afin d'atteindre son objectif ultime : remporter la Ligue des champions. Cependant, le club parisien a décidé d'adopter un tout autre virage dans sa politique mercato. Les grands noms sont toujours annoncés au Paris Saint-Germain, sans que rien aboutisse. Le dossier Virgil Van Dijk semblerait également terminé. Explications.

Décidément, il ne faut plus trop compter sur le PSG pour animer les rumeurs de transfert des plus grandes stars du football européen. Un changement drastique par rapport au projet sportif pré-2022 et l'empilement de gros noms dans le vestiaire du PSG avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Neymar, Zlatan Ibrahimovic et plein d'autres pendant les 10 premières années du projet QSI.

Le PSG ne veut plus de stars

Le 11 mars dernier, une discussion entre Virgil Van Dijk, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi a été captée par les caméras de Canal+ dans les couloirs d'Anfield. Un échange survenu dans la foulée de l'élimination de Liverpool face au PSG en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (1-0 et 4-1 aux tirs au but). Des rumeurs ont pris forme sur une éventuelle venue au PSG en tant qu'agent libre à l'intersaison, comme Mohamed Salah quelques semaines plus tôt. Mais le Paris Saint-Germain ne veut plus de tout cela comme son président Nasser Al-Khelaïfi le confiait en interview pour Le Parisien en juin 2022 : la fin de l'ère des strass et des paillettes.

«Ce sont des discussions internes et nous verrons. J'aime le club»

Ces dernières heures, Virgil Van Dijk a mis un terme au feuilleton au sujet d'un avenir au PSG. C'est du moins ce qu'on peut tirer de ses déclarations à la presse anglaise, reprises par The Athletic. « Il y a des progrès, oui. Je ne sais pas, nous verrons. Ce sont des discussions internes et nous verrons. J'aime le club, j'aime les fans et ils ont été là pour nous une fois de plus et nous voulions les récompenser. Mais je veux qu'ils soient à nouveau là dimanche (à domicile contre West Ham United) et qu'ils fassent du stade un lieu extraordinaire, comme toujours pour nous ».