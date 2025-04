Luis Enrique : L'improbable aveu du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un titre de champion de France, son deuxième en autant de participation, pour Luis Enrique. Ce fut la fête au Parc des princes avec un entraîneur espagnol au cœur des célébrations quelques heures avant sa 100ème rencontre sur le banc parisien. Un proche du club s'est d'ailleurs exprimé à son sujet.

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France pour la 13ème fois de son histoire et la 11ème fois depuis le rachat du club par le Qatar en 2011. Samedi dernier, après son succès face au SCO d'Angers (1-0), l'équipe de Luis Enrique a pu faire la fête sur la pelouse du Parc des princes et communier avec ses supporters.

La 100ème de Luis Enrique

L'entraîneur du PSG a été jeté dans les airs par son groupe et a notamment été aspergé d'eau avec les compliments de son staff technique en pleine interview avec beIN SPORTS, le co-diffuseur de la Ligue 1 cette saison avec DAZN. Ce mercredi 9 avril, avec la réception d'Aston Villa pour le 1/4 de finale aller de Ligue des champions, Luis Enrique disputera sa 100ème rencontre sur le banc de touche du Paris Saint-Germain.

«Son bureau, c’est vraiment sa deuxième maison»

L'occasion pour une source proche du PSG de raconter une anecdote qui en dit long sur l'entraîneur nommé le 5 juillet 2023 et plus précisément sur sa méthode de travail. « Son bureau, c’est vraiment sa deuxième maison. D’ailleurs, cela y ressemble un peu avec des notes partout et son staff toujours près de lui ».