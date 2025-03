ASSE : Drame après la vente, il frôle la mort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien propriétaire de l'ASSE, Roland Romeyer a échappé au pire. Quelques semaines après la vente du club, l'homme âgé de 79 ans a été victime d'un infarctus et doit sa survie à sa fille, cardiologue de métier. Mais aujourd'hui, il l'assure il va beaucoup mieux, même s'il avoue un petit pincement au cœur après avoir quitté son équipe de toujours.

Ancien responsable de l’ASSE, Roland Romeyer aurait frôlé la mort il y a quelques semaines. L’information a été révélée par Le Parisien. Quelques jours après la vente du club à Kilmer Sports Ventures, l’ancien associé de Bernard Caïazzo a été victime d’un infarctus « Je suis passé tout près de la mort » a reconnu Romeyer.

Romeyer opéré par sa fille

Cardiologue de métier, sa fille l’a opéré après un séjour en soins intensifs. Sa santé s’est quelque peu amélioré. Mais depuis son départ de l’ASSE, Romeyer traînerait son spleen. Profondément attaché au club, le responsable regretterait cette vente.

Romeyer regrette son équipe de coeur

« Au fond de lui, il n’est pas heureux d’avoir lâché les rênes du club même s’il sait que c’était inéluctable. Qu’il n’avait plus ni les moyens ni l’énergie de s’accrocher. Mais, désormais débarrassé des insultes des ultras et des moqueries sur les réseaux sociaux, il se redécouvre aimé par les supporters. Et cela suffit à faire battre son cœur » peut-on lire dans les colonnes du Parisien. Pas sûr aussi que la situation sportive de l’ASSE le rassure.