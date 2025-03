Clash à l’ASSE : «Bouleversé», il claque la porte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début du mois de février, Thomas Monconduit a retrouvé son cocon, à Amiens. Le milieu de terrain de 34 ans souhaitait retourner aux sources après un passage plus que compliqué avec l'ASSE. Le joueur n'est jamais parvenu à s'acclimater à son nouvel environnement, ce qui a conduit à certains clashs.

A 34 ans, Thomas Monconduit a pris la décision de filer à Amiens, un club familial dans lequel il se sent à l’aise. Tout le contraire de l’ASSE, qu’il a quitté en février dernier. Dans le Forez, le milieu de terrain n’est jamais parvenu à s’acclimater. Pourtant, les premières sensations étaient bonnes.

Monconduit se lâche sur l'ASSE

« A Sainté, le premier jour où j’arrive, l’intendant vient me chercher à la gare. J’avais mon sac de golf. Il me dit : « Waouh, mou poulet, tu joues au golf ! Trop bien ! On va se faire un golf ensemble ! » Là je me dit : «C’est trop stylé ! En fait c’est un club familial, ça va être cool ! » » a confié Monconduit au cours d’un entretien accordé à l’ancienne joueuse de handball Manon Houette. Mais très vite, la situation a dérapé.

« Il y a eu un petit froid avec la direction »

« J’ai eu beaucoup de mal à m’adapter à la région. Et en plus il y a après un changement de coach, il y a eu un petit froid avec la direction, c’était un peu compliqué (…) Si je fais le bilan de mes deux ans et demi à Sainté, ce n’est quand même pas la folie pour moi. Humainement parlant, psychologiquement parlant, pareil, j’ai été pas mal chamboulé, bouleversé. Personnellement, je n’ai pas été à mon meilleur niveau footballistiquement parlant. Humainement parlant, psychologiquement parlant, pareil, j’ai été pas mal chamboulé, bouleversé. Bref, deux ans et demi pas simples… Ça fait deux ans et demi que je me pète dans tous les sens des muscles que je n’avais jamais pété de ma vie. En fait, il n’y a pas de secret, la tête est un peu moins bien, c’est tout » a confié Monconduit.