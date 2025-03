ASSE : La séquence qui fait le buzz avec Kylie Jenner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Club mythique du football français, l'ASSE peut compter sur un représentant mondialement connu pour la faire rayonner à l'international. En effet, l'acteur Timothée Chalamet est un grand fan des Verts. On a encore pu le voir ces dernières heures aux Etats-Unis, de quoi donner lieu à une scène qui fait beaucoup réagir en compagnie de Kylie Jenner, sa petite-amie.

Actuellement, certains des meilleurs joueurs et meilleures joueuses de tennis sont réunis en Californie pour le tournoi d'India Wells. Et il y a également du très beau monde en tribunes. Dans le tableau féminin, la tête de série numéro 9, Mirra Andreeva l'a emporté en deux sets face Clara Tauson. Une démonstration (6-3, 6-0) pour laquelle Timothée Chalamet était aux premières loges.

Chalamet avec Kylie Jenner à Indian Wells

Acteur américain, Timothée Chalamet est connu notamment pour son rôle dans la saga Dune. Mais il n'en reste pas moins... un fan de l'ASSE. Sa passion pour les Verts n'est pas un secret et c'est ainsi que dans les travées d'Indian Wells, aux côtés de celle qui partage sa vie actuellement, Kylie Jenner, Chalamet s'est affiché avec une veste de l'ASSE. Une séquence qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

« Je suis un grand fan de Saint-Etienne »

Timothée Chalamet est un fan de l'ASSE et ne s'en cache pas. Une passion pour les Verts à propos de laquelle l'acteur américain avait notamment fait savoir : « Je suis un grand fan de Saint-Étienne. C'est probablement, l'équipe que je soutiens le plus au monde. Plus que les New York Knicks ».