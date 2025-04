Greenwood - OM : Le clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur à l’OM, Mason Greenwood est critiqué en boucle par les observateurs depuis plusieurs semaines, à l’image de Daniel Riolo. En direct dans l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, le chroniqueur s’est lâché sur l’attaquant anglais de l’OM qu’il voudrait même « attraper ».

Après avoir été l’élément majeur de l’attaque de l’OM en première partie de saison, Mason Greenwood (23 ans) a perdu de sa superbe. L’attaquant anglais, critiqué par Roberto De Zerbi pour ses récentes performances avec le club phocéen, n’arrive pas à retrouver son rythme de croisière. Et Daniel Riolo s’est lâché sur le numéro 10 de l’OM lundi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

Riolo fracasse Greenwood

« Au début de la saison, qu'est-ce qu'on a pas dit... Greenwood, il est fantastique etc.. Sur des flashs, des séquences, il a des qualités hors du commun sauf que les séquences sont de plus en plus espacées », lâche Daniel Riolo, avant de s’emporter encore davantage au sujet de Mason Greenwood et de son rendement à l’OM.

« Envie de rentrer sur le terrain, de l'attraper… »

« J'étais au stade samedi. Si je suis De Zerbi, j'ai envie de rentrer sur le terrain, de l'attraper et de lui dire : "tu fais quoi là ? T'as envie de nous plomber ? C'est insupportable ce que tu es en train de faire" », poursuit Riolo. Le message est passé.