PSG - Transfert à 70M€ : Belle surprise annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 70M€ lors du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia s’est tout de suite imosé comme un élément majeur de l’attaque de Luis Enrique. Et Daniel Riolo a d’ailleurs eu l’occasion d’échanger avec Willy Sagnol, le sélectionneur e la Géorgie, qui a été agréablement surpris par l’intégration de son poulain au PSG.

Le PSG a cassé sa tirelire en janvier dernier pour boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia (24 ans), attiré en provenance de Naples pour 70M€. L’attaquant géorgien a bluffé son monde avec son intégration express dans la capitale, à commencer par son propre sélectionneur national : Willy Sagnol. Et Riolo a eu l’occasion d’évoquer le numéro 7 du PSG avec lui.

Sagnol surpris par Kvaratskhelia au PSG

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a lâché une anecdote à ce sujet : « J'ai croisé Willy Sagnol ce week-end et on a parlé de Kvara. Il m'a dit : "Je m'attendais à ce qu'il ait peut-être besoin d'un peu plus de temps pour l'adaptation. Mais quand tu as ces qualités et surtout son caractère... Il me dit là on est sur quelqu'un de très fort, du très lourd », indique Riolo.

« Intéressant à entendre »

« Ce n'est pas la révélation du siècle parce qu'on l'avait vu. Mais que son sélectionneur qui le suit depuis un bon moment maintenant dise ça, je trouvais que c'était intéressant à entendre », poursuit l’éditorialiste de RMC au sujet de cette bonne surprise de Willy Sagnol avec l’intégration de Kvaratskhelia au PSG.