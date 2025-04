Labrune - PSG : Pierre Ménès annonce un scandale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vincent Labrune a le sens des priorités. Alors qu'un conseil d'administration se tiendra ce mardi après-midi, le président de la Ligue professionnelle de football a fait le choix de se rendre à Birmingham pour assister au quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa. Une décision qui a fait réagir Pierre Ménès sur les réseaux sociaux.

Jour décisif pour la LFP. C’est ce mardi que la médiation dans le litige financier entre l’instance et DAZN prend fin. Plusieurs scénarios sont envisagés, notamment un retrait du diffuseur à la fin de la saison. Bref, la situation est extrêmement difficile à prévoir et inquiète de nombreux clubs de Ligue 1.

Une absence qui fait parler

A la surprise générale, Vincent Labrune ne sera pas présent au conseil d’administration et suivra les réunions en visioconférence. Le président de la LFP a fait le choix d’aller supporter le PSG pour son quart de finale retour de Ligue des champions. Cette absence a profondément choqué Pierre Ménès.

« Il faut qu’il dégage d’urgence »

« Et Labrune il est où au moment de cette réunion vitale pour le foot français ? À Birmingham voyons et il participera en visio. On est très au delà du foutage de gueule la. Il faut qu’il dégage d’urgence (...) T’es président de la ligue la situation est dramatique et je suis désolé la symbolique est importante. Il va faire ça sur son lit dans sa chambre. Sa place est auprès de ses équipes dans son bureau » a déclaré l’ancien chroniqueur sur X.