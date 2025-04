Doué - PSG : Le gros coup en Angleterre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Désiré Doué, il y a eu un avant et un après Anfiled. Son assurance et sa réaction au moment de tirer le tir au but décisif face à Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions ont marqué les esprits Outre-Manche. Alors que le PSG affronte Aston Villa ce mardi soir, ils sont nombreux à couvrir l'ailier français de louanges.

Désiré Doué s’est fait un nom en Angleterre. Son penalty réussi face à Liverpool le 11 mars dernier, puis son but fantastique face à Aston Villa mercredi dernier au Parc des Princes ( victoire 3-1) ont impressionné les suiveurs. A 19 ans, l’ailier pourrait poursuivre sa série en coupant la tête du club d'Unai Emery à Birmingham à l’occasion du quart de finale retour de Ligue des champions.

Doué a pris une nouvelle dimension

Questionné par L’Equipe ce mardi, un recruteur anglais d’un club du top 8 estime que les prestations de Doué en C1 cette saison lui ont permis de changer de statut. « La perception a vraiment changé depuis un mois. Depuis Liverpool. Les gens ont été marqués par ce qu'ils ont vu ce soir-là. Avec un jeune de 19 ans qui est entré sans aucune appréhension » a-t-il déclaré.

Une éclosion en 2022

Mais le talent de Doué a été repéré il y a bien longtemps. « Les scouts européens et plus globalement les gens qui sont dans le milieu, ils l'ont vraiment découvert en 2022 lors de l'Euro U17. Et on était beaucoup à imaginer qu'il pouvait atteindre ce niveau-là. Mais le grand public, chez nous, ne le connaissait pas. Ou très peu. La seule référence que le public pouvait avoir, c'est le match à Arsenal (le 1er octobre, défaite 0-2). Et on ne peut pas dire que, ce soir-là, il ait fait un grand match. Mais la manière dont il est entré à Anfield a tout changé » a-t-il lâché.