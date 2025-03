Transfert historique au PSG : Le clan Neymar balance sur le Qatar !

La rédaction

Neymar et son entourage sortent du silence sur les coulisses de son transfert historique au PSG ! Six ans après son arrivée dans la capitale pour 222 M€, l'ancien agent du Brésilien, Wagner Ribeiro, révèle dans "Complément d'Enquête" les méthodes du Qatar et les sommes astronomiques dépensées pour attirer la star.

Après quatre saisons passées du côté du FC Barcelone, Neymar rejoint le PSG en 2017 dans un transfert historique de 222 M€. Le Brésilien a passé six ans dans la capitale, connaissant un passage contrasté marqué par de nombreux clashs avec le club parisien et plusieurs polémiques, notamment sa déclaration dans laquelle il affirmait que son meilleur souvenir de carrière était la Remontada avec Barcelone face au PSG.

«Quand ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent»

Dans l'émission Complément d'Enquête, diffusée ce jeudi soir sur France 2, Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar, est revenu sur le salaire de la star au PSG et a dévoilé les méthodes du Qatar :

«Neymar est passé d’un salaire de 25 M€ par an au Barça à 40 M€ au PSG. Nasser dépensait sans compter car il voulait le titre. Avec eux, il n’y a pas de limite. Quand ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent. Ils sont capables de payer le prix que le joueur réclame, c’est sans limite.»

«Un chèque inoubliable»

L'agent est également revenu sur l'arrivée de Neymar au PSG et sur l'énorme chèque sorti par le Qatar pour s'attacher ses services :

«C'est un chèque inoubliable. On l'a même pris en photo : 222 M€ ! De la banque du Qatar ! Et c'était écrit en arabe. Je ne comprenais pas tout, mais la somme, je ne pourrai jamais l'oublier. C'était presque irréel.»