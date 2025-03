«Tu fermes ta gue***», Pierre Ménès règle ses comptes avec un journaliste !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, Pierre Ménès avait réalisé une interview avec Eric Zemmour. Derrière, le journaliste avait pour projet d’interroger les candidats à la présidentielles, ce qui n’a pas été possible. Malgré un certain contexte, Jean-Michel Apathie n’avait visiblement pas été tendre avec le journaliste sportif, qui n’a pas manqué de lui répondre via sa chaine Youtube.

Comment Pierre Ménès en est arrivé à interviewer Eric Zemmour en 2021 ? A quelques mois des élections présidentielles en France, celui qu'on a connu comme journaliste sportif s'était lancé dans un projet inattendu. Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s’est expliqué à ce propos, confiant alors : « J’avais fait cette interview avec Zemmour parce qu’à l’époque, j’avais ma plateforme et j’avais l’idée d’interviewer un maximum de candidats à la présidentielle. Le premier à qui j’avais demandé c’était Zemmour qui avait dit oui instantanément ».

« Macron m’a dit non, Hidalgo m’a dit non… »

Le fait est que derrière Eric Zemmour, Pierre Ménès n’a interrogé aucun autre candidat à la présidentielle. Et pour cause… « J’ai tourné l’interview et derrière j’ai l’histoire où je suis accusé par une hôtesse au Parc des Princes de lui avoir touché le sein. Et là, l’effondrement total, plus personne ne veut m’accorder d’interview. Macron m’a dit non, Hidalgo m’a dit non, les conseillers de Valérie Pécresse lui ont déconseillé alors qu’on est très amis », a poursuivi le journaliste sportif.

« Mais bon, quand tu ne connais pas le contexte… »

Une interview qui a alors valu à Pierre Ménès de nombreuses critiques. Et c’est ainsi qu’il a souhaité régler ses comptes avec le journaliste Jean-Michel Apathie : « Ce qui fait qu’à l’arrivée je n’ai eu que Zemmour et ça peut paraitre bizarre de l’avoir privilégié lui plutôt que d’autres. Ce qui m’a valu un tweet fielleux d’Apathie. Mais bon, quand tu ne connais pas le contexte, tu fermes ta gueule quoi j’ai envie de te dire ».