Scandale Rabiot : Une fake news dénoncée en direct !

Adrien Rabiot a été victime d’insultes de la part des ultras du Paris Saint-Germain pour son retour au Parc des princes avec le maillot de l’OM. Des banderoles qui en ont choqué plus d’un dans le paysage du football et au-delà. Dans le cadre du Complément d’enquête de France Télévisions, Véronique Rabiot va à nouveau parler du PSG, mais pour une tout autre raison contrairement aux rumeurs étalées sur les réseaux sociaux.

Le 16 mars dernier, les retrouvailles entre les ultras du PSG et Adrien Rabiot ont été très mouvementées. Le titi parisien et ancien joueur de l’équipe première a été, au même titre que sa mère Véronique, la cible d’insultes inscrites sur des banderoles en tribunes. « Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils. Véro, c’est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ». Des propos qui ont été condamnés de part et d’autres, notamment par le président de la Fédération française de football Philippe Diallo.

Après les banderoles, Véronique Rabiot va à nouveau parler

Véronique Rabiot, indignée, a fait le tour des médias dans la foulée de cette victoire du PSG contre l’OM (3-1) et des injures proférées à son encontre et visant son fils Adrien Rabiot. Une plainte allait être déposée comme affirmée par la principale intéressée. Pour cet épisode de Complément d’enquête diffusé sur France Télévisions ce jeudi soir intitulé : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG, la mère du joueur de l’OM prendra la parole sur les méthodes du président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi.

«J’ai contacté Véronique Rabiot bien avant ce match au Parc»

Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont dit que France Télévisions profitait de la polémique autour d’Adrien Rabiot. Une fake news selon Fabien Touati. « J’ai lu un peu sur les réseaux qu’on nous traitait un peu d’opportunistes puisqu’on aurait réagi à la suite des banderoles au Parc des Princes. J’ai contacté Véronique Rabiot bien avant ce match au Parc car on avait des révélations sur l’armée numérique la concernant. Et comme pour toutes personnes citées dans le documentaire, on demande un droit de réponse ». a confié le journaliste d’investigation sur le plateau de l’After Foot.