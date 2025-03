Adil Rami : «Un psychopathe», il a traumatisé son ex !

Amadou Diawara

Ancien footballeur professionnel, Adil Rami participe à cette saison de l'émission Danse avec les Stars, et ce, aux côtés d'Ana Riera. Ayant vécu une relation toxique avec le champion du monde 2018, Léna Guillou a affirmé qu'il était un « psychopathe », et qu'elle était désormais suivie par un psy par sa faute.

Passé par l'OM et l'équipe de France, Adil Rami a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Devenu consultant chez TF1, le champion du monde 2018 participe à cette saison de Danse avec les Stars, faisant équipe avec Ana Riera. Ce qui ne manque pas d'agacer son ex Léna Guillou.

Léna Guillou balance sur Adil Rami

Lors d'une série de questions-réponses avec des followers d'Instagram, Léna Guillou s'est livré sur sa relation toxique avec Adil Rami. Selon la star de la TV réalité, elle doit être suivie par un psy depuis sa séparation avec son ex.

«J’ai rendez-vous avec un psy à cause de tout ça»

« Je vis hyper mal le fait qu’on continue d’aduler un psychopathe. (…) J’ai pas dormi de la nuit, et ce matin, j’ai parlé avec un service spécialisé, j’ai rendez-vous avec un psy mercredi à cause de tout ça. Si j'envisage de témoigner sur ma relation toxique avec Adil Rami ? Si je parle, je brise sa vie. Je pense que les moins cons savent et le reste se fera surprendre en entendant une énorme histoire ou quand le masque tombera. On ne peut pas rester éperdument dans un rôle. La pitié a remplacé la haine et c’est derrière moi », a confié Léna Guillou, qui s'est révélée dans le programme Les Marseillais à Dubaï en 2021.