PSG/OM : Rabiot insulté, sa mère lâche une révélation surprise !

Alors qu'Adrien Rabiot a été pris à partie par le Parc des Princes pour son retour à Paris avec le maillot de l'OM, sa mère, qui gère également ses intérêts, n'a pas manqué d'afficher sa colère. Au point d'accorder une interview à Complément d'enquête. Une interview dans laquelle Véronique Rabiot se plaint notamment de Nasser Al-Khelaïfi avec des révélations inédites.

Le 16 mars dernier, Adrien Rabiot faisait son grand retour au Parc des Princes pour la première fois depuis sa signature à l'OM. Comme attendu, son accueil a été houleux avec plusieurs banderoles insultantes le visant lui et ses parents.

Rabiot s'en prend à Al-Khelaïfi

Dans la foulée du match, Adrien Rabiot s'en était pris à Nasser Al-Khelaïfi : « Insulter une mère et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas ». Et la mère du joueur formé au PSG, Véronique Rabiot, va également faire des révélations concernant le président parisien à l'occasion d'une interview à Complément d'enquête.

«Véronique Rabiot a été effarée par les témoignages»

Invité de Quotidien sur TMC, Fabien Touati, réalisateur du Complément d’Enquête, révèle d'ailleurs les contours de cette interview : « Véronique Rabiot a été effarée par les témoignages et les documents qu’on a produits. Elle va se joindre à une procédure judiciaire parce qu’elle dit : "Je pense qu’aujourd’hui, ce qui s’est passé au Parc des Princes, si mon fils est insulté, c’est parce que depuis des années, il y a eu une stratégie du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi pour faire détester mon fils" ».