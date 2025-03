Rabiot : Le cliché à Paris qui va faire paniquer le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur de l'actualité depuis son retour mouvementé au Parc des Princes, Adrien Rabiot avait pointé du doigt Nasser Al-Khelaïfi après la victoire du PSG contre l'OM (3-1). Et la mère du joueur, Véronique Rabiot, devrait d'ailleurs faire des révélations sur le président du PSG comme le confirme un cliché d'elle devant l'enceinte parisienne en pleine interview pour Complément d’Enquête.

Le retour mouvementé d'Adrien Rabiot au Parc des Princes continue de faire parler. Il faut dire que le joueur de l'OM revenait à Paris pour la première fois depuis qu'il porte le maillot marseillais, mais les insultes envers sa mère ne sont pas passées. « Insulter une mère et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas », écrivait-il sur ses réseaux sociaux.

Véronique Rabiot en pleine interview à Paris

Et visiblement, les révélations sur Nasser Al-Khelaïfi vont se poursuivre. Et pour cause, le journaliste de BFM Dario Divialle dévoile sur X une photo de Véronique Rabiot en pleine interview. « Vu ce mardi : Véronique Rabiot interviewée devant le Virage Auteuil, tribune du club contre qui elle a porté plainte, pour le tournage de son Complément d’Enquête… Il faut s’attendre à des révélations sur le PSG et son président », écrit-il. De quoi inquiéter du côté de la direction du PSG.

«J’ai contacté Véronique Rabiot bien avant ce match au Parc»

D'ailleurs, au micro de l'After Foot sur RMC, Fabien Touati, réalisateur du Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi, dévoile les coulisses de cette interview avec Adrien Rabiot : « J’ai lu un peu sur les réseaux qu’on nous traitait un peu d’opportuniste puisqu’on aurait réagi à la suite des banderoles au Parc des Princes. J’ai contacté Véronique Rabiot bien avant ce match au Parc car on avait des révélations sur l’armée numérique la concernant. Et comme pour toutes personnes citées dans le documentaire, on demande un droit de réponse »