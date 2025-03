OM : De Zerbi «pète un cable», Longoria et Benatia le font craquer ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En affichant de belles ambitions au début de la saison après un précédent exercice raté, l'OM devra rapidement se remettre les idées à l'endroit pour tenir ce podium final. La défaite concédée à Reims samedi n'aide pas les Olympiens dans leur course à la place en Ligue des champions pour l'année prochaine. C'est peut-être l'accumulation des mauvaises nouvelles concernant Pablo Longoria et Medhi Benatia qui ne sont pas favorables à Roberto De Zerbi et ses hommes.

Solidement accroché à la deuxième place de Ligue 1 depuis un moment, l'OM a vu Monaco le dépasser à la suite de sa défaite face au Stade de Reims. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Roberto De Zerbi en ce moment et le club de la cité phocéenne est clairement en danger. Avec les récentes suspensions de ses dirigeants, l'OM a un peu perdu pied.

« Tu lui mets un board qui pète les plombs, du coup il est contaminé par ce qu’il se passe par Longoria et Benatia »

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi avait fait plutôt une belle impression mais les choses commencent à se gâter sérieusement, un rapport avec les suspensions de Medhi Benatia et de Pablo Longoria ? C'est l'avis de Thomas Bonnavent. « Il n’aimait pas comment évoluait son OM en début de saison alors que c’était le cadre où les joueurs s’amusaient le plus à évoluer, avec un peu plus de liberté, et il a totalement inhibé son équipe. Par dessus ça, par dessus lui et par dessus sa pression, tu lui mets un board qui pète les plombs, du coup il est contaminé par ce qu’il se passe, par Longoria et Benatia, et je trouve qu’il n’a plus de solution. Et petit à petit, tu pètes un câble, et t’as des blessures, des mecs déconnectés, des déclarations, et c’est comme ça que tu perds un vestiaire et que tu perds le fil de la saison » constate d'abord Thomas Bonnavent, présentateur du Winamax FC.

L'OM en grand danger

Avec 4 défaites lors de ses 5 derniers matches, l'OM a du mal à reprendre sa marche en avant et perd du terrain sur ses principaux concurrents pour les places sur le podium. Ce serait une véritable catastrophe si le club ne parvenait pas à décrocher sa place directement pour la prochaine Ligue des champions. « Il ne comprend pas aujourd’hui l’environnement dans lequel il est évolue. Si tu veux passer devant l’institution OM, à vouloir à tout prix imposer tes idées et ce système tactique, je pense que sur cette année, il va se perdre et ne va pas réussir à atteindre son objectif » avertit Thomas Bonnavent.