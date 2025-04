PSG : Un «tueur» revient à Paris !

Pierrick Levallet

N’entrant plus vraiment dans les plans de Luis Enrique au PSG, Marco Asensio a été envoyé en prêt du côté d’Aston Villa cet hiver. Et depuis, l’international espagnol revit. L’attaquant de 29 ans va d’ailleurs retrouver le club de la capitale ce mercredi en Ligue des champions et va donc faire son retour à Paris.

Arrivé libre au PSG après son départ du Real Madrid en 2023, Marco Asensio n’a pas vraiment convaincu son monde dans la capitale. Résultat, l’international espagnol n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique cette saison. Les dirigeants parisiens l’ont alors prêté à Aston Villa cet hiver pour se débarrasser de son gros salaire. Mais depuis, l’attaquant de 29 ans revit.

Asensio flambe en Premier League !

Selon Opta, aucun autre joueur de Premier League n’a marqué plus de buts que Marco Asensio (8) toutes compétitions confondues depuis ses débuts le 9 février dernier. En Angleterre, on le décrirait même comme un « tueur » comme le rapporte SPORT. Sous les ordres d’Unai Emery, Marco Asensio est en feu en ce moment.

Son retour à Paris est attendu !

L’Espagnol va d’ailleurs faire son retour à Paris ce mercredi, à l’occasion du choc aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa. La rencontre promet donc d’être spéciale pour Marco Asensio, qui va très certainement chercher à montrer à Luis Enrique qu’il a eu tort de se passer de ses services. À suivre...