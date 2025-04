Luis Enrique : La déclaration d’amour inattendue !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG a validé son 13e titre de champion de France après avoir battu Angers (1-0). Le club de la capitale n’est toutefois plus le même depuis l’arrivée de Luis Enrique. S’étant débarrassé des stars, le coach espagnol a replacé le collectif au coeur du projet. Et cela semble plaire, tant en France qu’à l’étranger.

Pour la 11e fois en 13 ans, le PSG a été sacré champion de France ce samedi. Le club de la capitale, grâce à sa victoire contre Angers (1-0), ne peut plus être rattrapé au classement de la Ligue 1. La formation parisienne compte 24 points d’avance sur son dauphin l’AS Monaco, et a ainsi validé ce nouveau titre. Luis Enrique semble d’ailleurs avoir convaincu son monde, tant en France qu’à l’étranger.

Luis Enrique fait l'unanimité, même à l'étranger !

« Privé de ses superstars, Enrique a peut-être accompli l’impossible et rendu le PSG sympathique » a notamment écrit The Independent, relayé par Le Parisien. Depuis son arrivée, Luis Enrique a tout changé au PSG. Le coach espagnol s’est notamment séparé des stars pour remettre le collectif au centre du projet.

Le PSG est métamorphosé sans ses stars

Terminé les Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé au PSG. Luis Enrique veut désormais miser sur la jeunesse. Le club de la capitale n’a notamment recruté que des joueurs de moins de 25 ans l’été dernier. Et la mayonnaise semble prendre chez les Rouge-et-Bleu, qui comptent plusieurs éléments prometteurs dans leurs rangs comme Joao Neves, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola.