Il explose de joie après son départ du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Peu utilisé par le PSG depuis son recrutement en 2023, Cher Ndour est rentré au pays en janvier dernier. Le milieu de terrain a cassé son prêt en Turquie pour rejoindre la Fiorentina. Lors d'un entretien accordé à la presse italienne, le joueur de 19 ans est revenu sur son parcours et ses multiples expériences à l'étranger.

Recruté en 2023, Cher Ndour a longtemps attendu l’occasion de rejoindre l’équipe première. Mais apparu occasionnellement dans le onze titulaire, le milieu de terrain a été contraint de partir en prêt pour trouver du temps de jeu. Ces dernières années, il a été cédé par le PSG au Sporting Braga puis au Besiktas. Mais l’hiver dernier, Ndour a cassé son prêt en Turquie pour s’engager à la Fiorentina. Le milieu de terrain ressentait le besoin de revenir au pays après son expérience à l’étranger.

Ndour revient sur son début de carrière

« J'ai passé d'excellents moments à l'étranger Mais l'Italie reste l'Italie et, ces derniers temps, j'ai ressenti un profond besoin de retour à la maison. Enfant, j'avais besoin de stimulation et de nouvelles expériences. Cette opportunité de partir à l'étranger s'est présentée et, malgré mon jeune âge, j'ai décidé de partir. J'ai la chance d'avoir deux parents qui se soucient beaucoup de moi, qui ont toujours été proches de moi et qui m'ont suivi à Lisbonne, Paris et même Istanbul. Ils m'ont toujours conseillé dans mes choix, me laissant la décision finale » a confié Ndour.

« On s'est tout de suite entendus »

Âgé de 20 ans, le milieu de terrain ne regrette pas son départ au PSG où il s’est lié d’amitié avec Gianluigi Donnarumma. « Je dirais à la petite Cher d'aborder les choses avec légèreté et de toujours privilégier le plaisir de jouer au football. Le PSG ? Avec Gigio (Donnarumma, ndlr) à Paris, on s'est tout de suite entendus, puis je revenais de la victoire au Championnat d'Europe et la première chose qu'il a faite a été de me féliciter » a confié Ndour au cours d’un entretien accordé à Vivo Azzurro.