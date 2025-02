Officiel : Le PSG annonce un transfert à 6M€ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme pressenti, Cher Ndour a cassé son prêt avec Besiktas pour s’engager avec la Fiorentina. Le club italien a officialisé l’arrivée du milieu de terrain, qui ne rentrait plus dans les plans de Luis Enrique au PSG. Ce transfert devrait permettre à l’équipe parisienne de récupérer un joli chèque de 5-6M€.

Prêté au Besiktas depuis le début de la saison, Cher Ndour n’est plus un joueur du PSG. Le milieu de terrain a, dans un premier temps, cassé son prêt en Turquie. « Nous nous séparons du footballeur professionnel Cher Ndour, qui a rejoint notre équipe au début de la saison 2024-25, d’un commun accord. Nous tenons à remercier Cher Ndour pour ses contributions à notre club et lui souhaitons du succès dans sa future carrière » a déclaré le club stambouliote sur son compte X. Quelques minutes plus tard, La Fiorentina a officialisé son transfert sec.

Le PSG confirme le départ de Ndour

Une information confirmée par le PSG sur son compte X. « Cher Ndour s’engage à la Fiorentina, en Italie, dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Cher pour la suite de sa carrière » peut-on lire sur le compte du club parisien.

Les détails du deal

La Gazzetta dello Sport avait annoncé un transfert aux alentours de 5-6M€. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait aussi négocié une part de 40 à 50% en cas de future revente avec la Viola. Il s'est engagé pour quatre ans et demi. Un dossier qui était l'un des derniers sur la pile des dirigeants.