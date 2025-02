50M€ : Le «meilleur» joueur du monde est au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé s'impose comme un atout majeur du PSG avec une saison exceptionnelle, comptabilisant 19 buts, dont 11 en 2025. Salué par Luis Enrique pour sa confiance et son efficacité, l’attaquant français est considéré par Julien Stéphan, son formateur en Bretagne, comme le leader incontesté de l'attaque parisienne, au point de voir en lui le meilleur joueur du monde actuellement.

19 buts sur la saison, 11 rien que sur le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé réalise la meilleure saison de sa carrière sous le maillot du PSG. « Sa bonne passe est exclusivement due à ses qualités de joueur de football, confiait Luis Enrique après le succès à Brest, et le nouveau triplé de son joueur. Il est en confiance et fait la différence face au but en ce moment. Notre objectif premier avec Ousmane est de le voir toucher le plus de ballons possible. Si le jeu est dans l’espace, on lui met le ballon dans l’espace, si c’est à l’intérieur, on lui met à l’intérieur, pareil à l’extérieur ou si le jeu est dans son dos… Il fait la différence et Ousmane est aujourd’hui la recrue dont nous avions besoin. »

Le PSG surprend avec l'arrivée de Safonov, un choix audacieux qui laisse perplexe. Qui sera son principal concurrent ? 🥅

➡️ https://t.co/78EOXbABWy pic.twitter.com/vfpeFcnDZ6 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 3, 2025

« C’est un leader, un guide »

Julien Stéphan, ancien formateur d’Ousmane Dembélé au Stade Rennais, acquiesce et ne tarit pas d’éloge à l'égard de l'international français arrivé au PSG à l'été 2023 pour 50M€ en provenance du FC Barcelone. « Je pense qu’Ousmane est arrivé à pleine maturité. Il est devenu le leader d’attaque du PSG, le numéro 1, celui qui prend toutes les responsabilités inhérentes à un joueur majeur. Son niveau est exceptionnel en ce moment. Il allie à la fois le déséquilibre, les statistiques, et son influence sur le collectif est hors norme, analyse l’ancien entraîneur du club breton dans Le Parisien. C’est un leader, un guide. Même dans l’attitude, je le trouve très agressif, engagé dans tout ce qu’il fait. À Brest, plus que ses trois buts, c’est son retour sur un sprint de 25 m qu’il fait en première mi-temps qui m’a le plus marqué. Il envoie de merveilleux signaux aux supporters, au staff et à l’équipe en ayant un comportement irréprochable. »

« En ce moment, il n’y a sûrement pas meilleur que lui dans le monde »

Dithyrambique, Julien Stéphan estime même qu’Ousmane Dembélé est au-dessus de tous actuellement. « Il est en pleine confiance et ça se voit. Ousmane a toujours eu un jeu avec un relâchement incroyable. Peut-être le perdait-il un peu devant le but, parce qu’il y avait moins de confiance mais je pense, surtout, qu’il a une meilleure gestion de ses émotions. Je le vois tout aussi relâché à 30 m du but que dans la surface de réparation, ce qui lui permet d’optimiser enfin tout son potentiel. En ce moment, il n’y a sûrement pas meilleur que lui dans le monde », confie-t-il.