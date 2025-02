Mbappé annonce «top joueur» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé n'en reste pas moins un fidèle suiveur du PSG. Par conséquent, le capitaine de l'équipe de France n'est pas passé à côté des performances exceptionnelles d'Ousmane Dembélé, qui vient d'inscrire deux triplés consécutifs. De quoi faire dire au Bondynois que le PSG tient un «top joueur».

Depuis le début de l'année, un joueur marche sur l'eau au PSG, il s'agit d'Ousmane Dembélé. Jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf que l'ancien Rennais s'est mué en un véritable buteur, alors que jusque-là, sa finition était justement son principal point faible. Cela n'a pas empêché Luis Enrique de l'aligner en position de numéro 9 avec succès. En effet, Ousmane Dembélé vient d'inscrire deux triplés de suite, à Stuttgart puis à Brest, et s'impose ainsi comme le meilleur buteur européen en 2025. Une métamorphose impressionnante qui ne surprend toutefois pas Kylian Mbappé.

En effet, l'attaquant du Real Madrid, toujours très proche d'Ousmane Dembélé, n'est absolument pas étonné de voir son ami flamber devant le but. « Non, je ne suis pas surpris. Je suis son premier supporter. Depuis qu'on a 14 ans, je connais ses qualités. Je pense aussi qu'il a eu un déclic mental qui fait qu'il est plus relâché devant le but. C'est un top joueur ! », lâche l'ancien joueur du PSG dans une interview accordée à L'EQUIPE.

« Sa marge de progression dépend aussi de ce que son coach attend de lui à ce poste. Je trouve qu'il se débrouille très bien et il est le joueur offensif majeur du PSG. Vu la forme qu'il a en ce moment, il ne faut pas qu'il se donne de limites, il faut qu'il continue comme ça et il finira l'année avec beaucoup de montres (rires) », ajoute Kylian Mbappé, qui fait ici référence à la récente déclaration d'Ousmane Dembélé qui révélait avoir fait « un pari avec des amis sur un nombre de buts », tout en précisant qu'il y avait à gagner des « Patek et des Rolex (des montres de luxe) ! »