Un numéro 9 s’annonce au PSG à la surprise générale !

À la recherche d’un nouveau numéro 9 depuis plusieurs mois, le PSG a privilégié la solution interne, puisque Luis Enrique a décidé d’utiliser Ousmane Dembélé dans un rôle de faux 9. Un choix qui surprend, mais cela paye puisque l’ancien Rennais vient d’enchaîner deux triplés de suite. Et il s’annonce d’ailleurs que le nouveau 9 du PSG.

Ces derniers mois, Luis Enrique a utilisé de nombreuses options pour le poste de numéro 9 avec des profils très différents. Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Lee Kang-In ont tous été utilisés dans rôle. Mais c'est bien Ousmane Dembélé qui s'est établi à la surprise générale. Alors que sa maladresse à la finition a souvent été pointée du doigt, l'ancien Rennais reste sur deux triplés de suite avec le PSG et semble se réjouir de son nouveau poste.

Dembélé, le nouveau 9 du PSG

« C’est bien, mais aujourd’hui il faut féliciter l’équipe et surtout les passeurs. Sur le premier but, je n’ai plus qu’à la pousser au fond et sur le troisième, la passe de Kang-in est exceptionnelle », estime-t-il au micro de beIN SPORTS avant de s’enflammer pour son nouveau rôle.

«Je suis bien dans mon rôle de numéro 9»

« Je suis bien dans mon rôle de numéro 9. Je me dois de marquer des buts. Avant, je jouais milieu droit collé à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer. Il fallait dribbler 3-4 joueurs. En 9, tu n’en as plus qu’un ou alors tu n’as plus qu’à pousser le ballon. Il faut continuer », ajoute Ousmane Dembélé.