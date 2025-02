Le PSG plus fort que le Real Madrid ? L'annonce surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Brest (2-5), et dispose désormais d’une belle avance sur ses poursuivants en championnat. Coach du Stade Brestois, Eric Roy a affirmé au lendemain de cette défaite que la formation parisienne était bien meilleure collectivement que le Real Madrid, que les Bretons ont récemment affronté en Ligue des Champions.

Le PSG poursuit sur sa très belle dynamique. Quelques heures après un succès probant sur la pelouse de Stuttgart en Ligue des Champions (1-4), les hommes de Luis Enrique ont enchaîné avec une grosse victoire en déplacement à Brest ce samedi après-midi (2-5). Un gros message envoyé par le club de la capitale qui pour rappel, affrontera cette même équipe brestoise à l’occasion d’une double confrontation en barrages de la C1 (11 et 19 février).

Le PSG a impressionné Eric Roy

Avec Ousmane Dembélé auteur d’un second triplé consécutif (le premier dans l’histoire du club), le PSG a dominé les débats, et ce malgré une belle performance de Brest. Eric Roy, furieux contre l’arbitrage après la rencontre, a été l’invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC ce dimanche. Au lendemain d’une défaite dure à accepter, le coach breton a affirmé que ce PSG l’avait bien plus impressionné que le Real Madrid, que Brest a affronté mercredi (0-3).

« Hier face au PSG, on avait moins le ballon »

« Cette équipe est bien meilleure collectivement. À l'inverse de ce qu'on a connu contre le Real Madrid, où on a pu poser notre jeu, jouer un peu... Hier face au PSG, on avait moins le ballon. Et habituellement, quand on a moins le ballon, on court beaucoup plus que l'adversaire. Et je me suis dit: 'On a dû courir beaucoup, sûrement plus qu'eux.' Contre le Real Madrid, on avait couru 120 km et le Real avait couru 112 km. On avait couru 8 km de plus. Hier on a couru 122,2 km, sans doute notre meilleure performance physique, et eux... 122,4 km. Ils ont couru plus que nous en ayant plus le ballon », a ainsi expliqué Eric Roy.