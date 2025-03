PSG-OM : Le miracle attendu à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Battu par le RC Lens à domicile, l’OM va devoir relever la tête lors de la prochaine journée de Ligue 1. Mais voilà que ce n’est pas n’importe quel match qui attend les joueurs de Roberto De Zerbi. En effet, dimanche, les Phocéens se déplacent au Parc des Princes pour affronter le PSG. Et alors que le club de la capitale impressionne, à Marseille, on en appelle au miracle pour obtenir un résultat favorable.

Le 27 octobre dernier, le PSG humiliait l’OM au Vélodrome pour le premier Classique de la saison (0-3). Place désormais au retour dimanche prochaine sur la pelouse du Parc des Princes. Les Phocéens ont-ils alors réduit l’écart avec les Parisiens pour espérer les inquiéter ? Avec ce que montre le club de la capitale depuis plusieurs semaines maintenant, l’OM a de quoi trembler. D’ailleurs, sur la Canebière, on ne se fait pas trop d’illusions pour ce Classique.

« Ça serait un miracle si on ramenait un point »

Ancien joueur de l’OM, Fabien Laurenti a évoqué ce match face au PSG sur le plateau de BFM Marseille. Et pour lui, il faudrait un miracle pour obtenir un bon résultat à Paris : « On sait que le match à Paris va être très compliqué. Moi, malheureusement, je ne me fais pas d’illusion sur ce match là, ça serait un miracle si on ramenait un point. Après, les matchs, ça se joue ».

« On sait très bien que Paris est grandissime favori »

De son côté, Florent Germain, journaliste RMC, a expliqué sur ce PSG-OM : « Tu ne peux pas avoir non plus comment ça va se passer. Ça reste un match à part. On sait très bien que Paris est grandissime favori et que normalement il n’y a pas match vu le niveau affiché parle PSG. J’ai bien aimé le décla de Balerdi qui disait que le coach parle énormément du rendez-vous contre Paris parce que ça doit être une date à laquelle l’OM doit prouver ses progrès et montrer que ce n’est plus le même Marseille qu’à l’aller. Mais bon, on ne sait jamais ce qui va se passer à Liverpool, s’il y avait élimination, peut-être amener un peu de doute ou mettre une bosse sur la tête aux Parisiens ».