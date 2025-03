Greenwood - Rabiot : Problème à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Roberto De Zerbi a fait des choix forts samedi pour la réception du RC Lens (0-1), en décidant de se passer de Luis Henrique et Mason Greenwood au coup d’envoi. Des choix surprenants pour le journaliste Pierre Ménès, également peu convaincu par le positionnement d’Adrien Rabiot depuis qu’il est à l’OM.

Roberto De Zerbi avait réservé quelques surprises pour la réception du RC Lens samedi dernier (0-1). Les deux meilleurs buteurs de l’OM cette saison, Luis Henrique et Mason Greenwood, étaient tous les deux sur le banc au coup d'envoi, avant d’entrer en jeu à la mi-temps, ce qui était une sanction, selon RMC Sport.

« Ils ont plutôt donné raison à De Zerbi de les avoir mis sur le banc »

« On va attendre un peu avant de dire que De Zerbi est surcoté, mais c’est vrai que j’ai eu du mal à comprendre les deux compos d’équipe contre Nantes et Lens, encore plus contre Lens car il avait décidé, visiblement pour sanctionner les deux joueurs, de se passer de Greenwood et Luis Henrique au coup d’envoi. En même temps quand ils sont rentrés à la mi-temps, ils ont plutôt donné raison à De Zerbi de les avoir mis sur le banc », estime le journaliste Pierre Ménès, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« Rabiot milieu offensif gauche, c’est pas viable »

Autre choix qui interroge Pierre Ménès, celui d’aligner Adrien Rabiot plus haut que son poste de prédilection, une constante depuis qu'il est à l'OM : « C’est vrai que cette tactique avec pratiquement Rabiot milieu offensif gauche, c’est pas viable. »