Greenwood - OM : La punition qui le fait craquer !

Pour la première fois de la saison, Mason Greenwood a débuté une rencontre sur le banc. Cela ne s'est pas avéré payant puisque l'OM s'est incliné à domicile face au RC Lens samedi soir (0-1). Beaucoup d'observateurs ont regretté cette décision. Certains évoquent même une punition de la part de Roberto de Zerbi.

Roberto de Zerbi avait un goût amer dans la bouche après la défaite de son équipe face à Lens : « Je pense qu’on a fait assez pour gagner ce match, il manque un but. On a eu les occasions. On ne méritait pas de perdre ». Pourtant, beaucoup d’observateurs le tiennent pour responsable de cet échec. En cause, ses choix discutables, notamment avec Mason Greenwood. L’attaquant aux 15 buts sous le maillot de l’OM en Ligue 1 a débuté la rencontre sur le banc avant d’entrer après la mi-temps.

« On dirait que je regarde Sampaoli ou Marcelino »

« Il sort le violon. Comment il peut dire ça ? Tu perds face à Lens, tu as 13 tirs tu n’en mets pas un. De Zerbi se rate complètement. Ouvre les yeux et dit que tu as merdé, que tu t’es raté en faisant ton équipe. Pourquoi ne pas mettre Maupay, au moins pour les faire jouer à deux offensivement quand tu décides de punir Greenwood et Luis Henrique. Je suis déçu. De Zerbi ? On dirait que je regarde Sampaoli ou Marcelino. Je ne comprends pas ce qu’il veut faire » a confié Pape Seck, consultant pour BFM.

« C’est un pari un peu trop risqué »

Ancien international français, Rio Mavuba regrette aussi cette décision avec Greenwood. « Pour moi, c’est un pari un peu trop risqué, un peu trop osé, parce que quand on est l’OM, qu’on a que le championnat, il faut faire jouer ses meilleurs éléments. Aujourd’hui, l’OM ne peut pas se passer de Greenwood, même de Luis Henrique même s’il est moins performant. Il faut les faire débuter, ça va faire douter l’adversaire. Je pense que l’OM a perdu du temps en les mettant sur le banc. Ce n’est pas un pari gagnant, mais l’OM va relever la tête » a-t-il lâché sur le plateau de Téléfoot.