OM - Greenwood : Le RC Lens hallucine !

Le RC Lens n’en revient pas. La décision de Roberto De Zerbi de laisser Mason Greenwood et Luis Henrique sur le banc a étonné Will Still et ses joueurs, qui en ont tiré profit pour arracher une précieuse victoire au Vélodrome. Un coup dur pour l’OM, désormais sous la menace de l’OGC Nice, qui pourrait revenir à hauteur en cas de succès face à Lyon.

Ce samedi, l’OM et le RC Lens s’affrontaient pour la 25e journée de Ligue 1. La rencontre a été marquée par des décisions fortes de Roberto De Zerbi, qui a choisi de laisser sur le banc Mason Greenwood et Luis Henrique, ses deux meilleurs buteurs. Bilal Nadir et Amar Dedic ont été préférés au coup d’envoi, avant que Greenwood et Henrique n’entrent en jeu à la mi-temps. Un pari qui n’a pas porté ses fruits, l’OM s’inclinant 0-1 dans les dernières secondes du temps additionnel.

«On s’est bagarrés»

Les choix de De Zerbi ont surpris Will Still, l’entraîneur lensois, qui a réagi en conférence de presse :

«Surpris de la compo de l’OM ? Oui, surtout avec Rongier dans le onze. On ne savait pas s’ils allaient revenir à un 4-2-2-2, comme en début de saison, ou s’ils allaient conserver leur système à trois. Mais on ne s’est pas trop attardés sur les joueurs. On sait que Greenwood et Henrique sont des éléments clés pour eux, donc forcément, c'était une surprise de ne pas les voir titulaires. Après, on s’est concentrés sur notre animation, on a défendu, on s’est bagarrés et on a été récompensés.»

L’OGC Nice en embuscade

Cette défaite marque un coup d’arrêt pour l’OM. Pendant que Lens se rapproche des places européennes, l'OM stagne. Une victoire de l’OGC Nice face à Lyon ce dimanche ramènerait les Aiglons à hauteur de l’OM à la deuxième place, relançant totalement la course à la Ligue des champions.